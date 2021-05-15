"Барселона" пожертвует новым контрактом Месси ради мегатрансфера летом

Новичок оценивается в 110 миллионов евро.

Лионель Месси. Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 12:34

"Барселона" сделает упор на приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Каталонцы постараются купить норвежского форварда этим летом, сообщает Eurosport со ссылкой на The Sun.

Трансфер Холанда - приоритетная задача "сине-гранатовых". Ради этого они готовы пожертвовать продлением контракта с Лионелем Месси.
 
Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021-го.

"Боруссия" приобрела Холанда у "Зальцбурга" в конце 2019 года за 20 миллионов евро. В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

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Метки:
Барселона Месси Лионель Испания Германия Бундеслига Ла Лига


Футбол Испания
0
Вчера 12:34
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