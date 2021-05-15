"Барселона" пожертвует новым контрактом Месси ради мегатрансфера летом

"Барселона" сделает упор на приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Каталонцы постараются купить норвежского форварда этим летом, сообщает Eurosport со ссылкой на The Sun.

Трансфер Холанда - приоритетная задача "сине-гранатовых". Ради этого они готовы пожертвовать продлением контракта с Лионелем Месси.



Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021-го.

"Боруссия" приобрела Холанда у "Зальцбурга" в конце 2019 года за 20 миллионов евро. В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

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