"Барселона" победила в гостях и установила уникальное достижение в Ла Лиге

В матче 26-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Осасуну". Встреча проходила на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне и завершилась со счетом 2:0, пишет "Чемпионат".

В составе победителей забивали Жорди Альба и Илаш Мориба.

"Барселона" стала первым клубом в истории чемпионата Испании, в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста, не достигшие 19-летнего возраста. В нынешнем сезоне за каталонцев забивали Ансу Фати в возрасте 17 лет, Педри (18 лет) и Мориба (18 лет).

"Барселона" в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Осасуна" (28) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский "Атлетико" (58), который сыграл 24 матча.