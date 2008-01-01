"Барселона" определилась с трансферными целями на зиму

"Сине-гранатовые" идут на десятом месте в таблице.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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7 декабря 12:50

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман провел переговоры с руководством каталонцев об усилении состава в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Diario Sport.

По данным источника, нидерландский специалист обозначил две проблемные позиции - центрального защитника и универсального форварда. Скауты клуба уже начали поиски футболистов.

Ранее в СМИ были сообщения о том, что каталонцы хотят подписать защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, которые идеально вписываются в эти рамки.

После 12 туров Ла Лиги каталонцы находятся на десятом месте с 14 очками, лидирует "Атлетико", у которого 26 баллов.

Метки:
Футбол Испания Барселона Куман Рональд Ла Лига
Футбол Испания
0
7 декабря 12:50
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