"Барселона" определилась с трансферными целями на зиму

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман провел переговоры с руководством каталонцев об усилении состава в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Diario Sport.



По данным источника, нидерландский специалист обозначил две проблемные позиции - центрального защитника и универсального форварда. Скауты клуба уже начали поиски футболистов.



Ранее в СМИ были сообщения о том, что каталонцы хотят подписать защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, которые идеально вписываются в эти рамки.



После 12 туров Ла Лиги каталонцы находятся на десятом месте с 14 очками, лидирует "Атлетико", у которого 26 баллов.