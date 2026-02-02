"Барселона" определилась с кандидатурой нового главного тренера

Руководство "Барселоны" опредилилось с кандидатом преемника Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера каталонского клуба, передают Vesti.kz.Фабрегас — в списке преемников Флика
Как сообщает The Touchline, в список основных претендентов вошёл наставник итальянского "Комо" Сеск Фабрегас. В стане "сине-гранатовых" высоко ценят тренерский стиль испанца, его умение работать с молодёжью, а также полное соответствие философии команды.
Контракт нынешнего рулевого "Барселоны" Ханси Флика рассчитан до лета 2027 года. При этом немецкий специалист не раз подчёркивал, что не планирует долго оставаться в профессии и рассматривает вариант скорого завершения тренерской карьеры. В связи с этим руководство клуба уже сейчас прорабатывает возможные сценарии на будущее.Успешная работа Сеска в Италии
Сеск Фабрегас был назначен главным тренером "Комо" летом 2024 года. В свой первый полноценный сезон он занял с командой 10-е место в Серии А, а в текущем чемпионате после 23 туров клуб располагается на шестой строчке, находясь в еврокубковой зоне. Аналитики отмечают, что за короткий срок испанцу удалось выстроить качественный и узнаваемый игровой стиль в чемпионате Италии.
Человек системы "Барселоны"
В каталонском клубе отдельно подчёркивают, что Фабрегас отлично знаком с внутренней структурой "Барселоны". Он является воспитанником академии "сине-гранатовых" и защищал цвета основной команды в период с 2011 по 2014 год, что делает его кандидатуру особенно привлекательной с точки зрения преемственности и клубной идентичности.