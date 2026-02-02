"Барселона" определилась с кандидатурой нового главного тренера

Руководство "Барселоны" опредилилось с кандидатом преемника Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Фабрегас — в списке преемников Флика

Как сообщает The Touchline, в список основных претендентов вошёл наставник итальянского "Комо" Сеск Фабрегас. В стане "сине-гранатовых" высоко ценят тренерский стиль испанца, его умение работать с молодёжью, а также полное соответствие философии команды.

Будущее Флика остаётся под вопросом

Контракт нынешнего рулевого "Барселоны" Ханси Флика рассчитан до лета 2027 года. При этом немецкий специалист не раз подчёркивал, что не планирует долго оставаться в профессии и рассматривает вариант скорого завершения тренерской карьеры. В связи с этим руководство клуба уже сейчас прорабатывает возможные сценарии на будущее.

Успешная работа Сеска в Италии

Сеск Фабрегас был назначен главным тренером "Комо" летом 2024 года. В свой первый полноценный сезон он занял с командой 10-е место в Серии А, а в текущем чемпионате после 23 туров клуб располагается на шестой строчке, находясь в еврокубковой зоне. Аналитики отмечают, что за короткий срок испанцу удалось выстроить качественный и узнаваемый игровой стиль в чемпионате Италии.

Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Человек системы "Барселоны"

В каталонском клубе отдельно подчёркивают, что Фабрегас отлично знаком с внутренней структурой "Барселоны". Он является воспитанником академии "сине-гранатовых" и защищал цвета основной команды в период с 2011 по 2014 год, что делает его кандидатуру особенно привлекательной с точки зрения преемственности и клубной идентичности.

ПСЖ официально объявил о трансфере таланта "Барселоны"