"Барселона" нацелилась на 17-летнее открытие ЧМ-2026

Скаутская служба каталонской "Барселоны" активно изучает возможность трансфера 17-летнего полузащитника "Тихуаны" Хильберто Моры, передают Vesti.kz.

Юный хавбек стал одним из главных открытий группового этапа чемпионата мира-2026, продемонстрировав не по годам зрелую игру за сборную Мексики. В кулуарах испанского гранда новичка уже сравнивают с Педри из-за его уникального видения поля и умения диктовать темп в центре поля.

По данным El Nacional, спортивный директор "сине-гранатовых" Деку планирует лично провести встречу с окружением футболиста на его родине. Руководство "Барсы" хочет сыграть на опережение и застолбить за собой право выкупа до того, как ценник на игрока взлетит из-за интереса других топ-клубов Европы.

Заполучить талант будет сложно: Мора совсем недавно пролонгировал соглашение с "Тихуаной" до 2029 года, поэтому мексиканская сторона планирует выжать из этой сделки максимум. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

Отметим, что Мексика выиграла группу A и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026, который стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее стало известно, что клуб-сенсация из АПЛ готовит громкий трансфер из "Барселоны", подробности - здесь.

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