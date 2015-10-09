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Испания
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Клуб-сенсация из АПЛ готовит громкий трансфер из "Барселоны"

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Клуб-сенсация из АПЛ готовит громкий трансфер из "Барселоны" ©Depositphotos/ly0712

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Несмотря на самоотдачу игрока, которую ценит главный тренер Ханси Флик, испанец так и не стал железным игроком старта, а высокая конкуренция в атаке ставит под сомнение его будущее на "Камп Ноу".

Для "Барселоны" продажа Торреса - это в первую очередь коммерческая необходимость. Универсальный форвард имеет отличную репутацию в Европе, и его трансфер поможет клубу разгрузить платежную ведомость и заработать средства на покупку приоритетных целей.

По информации Fichajes.net, главным претендентом на футболиста неожиданно стал английский "Сандерленд". Совершив сенсационный прорыв в прошлом сезоне и гарантировав себе путевку в еврокубки, британский клуб ищет качественное усиление. Проект привлекателен и для самого Феррана: в АПЛ ему готовы предложить статус безоговорочного лидера и гарантированное игровое время, чего каталонцы пообещать не могут. "Сине-гранатовые" уже готовы выслушать предложения, но отпускать игрока за бесценок не намеренны.

Торрес связан контрактом с каталонцами до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 3 результативные передачи.


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