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"Барселона" нашла замену Родри за 500 миллионов евро

Родри Эрнандес в составе "Барселоны". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

19-летний испанский полузащитник Марк Берналь стал главным кандидатом на место Родри Эрнандеса в стартовом составе каталонской "Барселоны" после травмы обладателя "Золотого мяча"-2024, передают Vesti.kz.

Флик рассчитывает на Берналя

Ожидается, что Родри пропустит около месяца. На фоне его отсутствия главным претендентом на место в основе, по данным Sport, стал 19-летний Берналь. Главный тренер Ханси Флик выпускал испанца в стартовом составе во всех четырёх матчах нынешнего сезона, в которых Родри не начинал игру с первых минут.

Тренерский штаб каталонцев доволен выступлениями молодого полузащитника. Ожидается, что Берналь выйдет в основе на матч против мадридского "Атлетико" в рамках 12-го тура Ла Лиги, который состоится в ночь на 9 ноября.

Марк Берналь Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Родри выбыл примерно на месяц

Родри Эрнандес получил повреждение в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Астон Виллы", завершившемся победой каталонцев со счётом 3:0. В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Берналь, в свою очередь, принял участие в 13 встречах и записал на свой счёт два ассиста. Недавно футболист продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года. Соглашение предусматривает отступные в размере 500 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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