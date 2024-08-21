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"Барселона" нашла замену Нико Уильямсу

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"Барселона" нашла замену Нико Уильямсу ©Depositphotos.com/canno73

"Барселона" заинтересована в подписании португальского вингера "Милана" Рафаэла Леау. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес, передают Vesti.kz.

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"Барселона" заинтересована в подписании португальского вингера "Милана" Рафаэла Леау. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес, передают Vesti.kz.

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Отмечается, что уже были переговоры по его трансферу, но предстоит еще немало встреч, чтобы осуществить эту сделку. Если не получится, то у каталонского клуба есть план Б. Это нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза. С последним не возникнет проблем и стороны могут быстро урегулировать все формальности.

Ранее "Барселона" была нацелена на форварда "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса, но после неудачных переговоров переключилась на других игроков.

Леау выступает за "Милан" с 2019 года. До этого был игроком "Лилля" и лиссабонского "Спортинга". В сборную Португалии начал вызываться три года назад. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро. 

Кьеза защищает цвета "Милана" с 2022 года, когда перешел из "Фиорентины" за 44,6 миллиона евро. В национальную команду приглашается с 2018-го. Его текущая трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

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