"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 23:56
©football-espana.net

"Барселона" следующим летом может обратиться к хавбеку "Вулверхэмптона" Рубену Невешу для усиления линии центральной полузащиты, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что еще летом "сине-гранатовые" планировали подписать футболиста и переговорили с его агентом, но не предпринимали конкретных попыток для трансфера, решив в условиях ограниченности финансов сосредоточиться на других целях.

Сам Невеш ждет, что "Барселона" вернется к его кандидатуре, так как каталонцам придется искать замену для Серхио Бускетса, который, как ожидается, покинет команду после окончания контракта, истекающего летом 2023 года.

При этом минувшим летом за Невешем охотились и другие клубы, в том числе английской премьер-лиги (АПЛ). Наибольшую заинтересованность к португальцу проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но футболист ответил отказом, решив подождать предложения "Барселоны".

Добавим, что Transfermarkt текущую стоимость Невеша оценивает в 40 миллионов евро.

За "Вулверхэмптон" он выступает с 2017 года. До этого был игроком "Порту", воспитанником которого и является.

Капитан "Барселоны" намерен покинуть клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Барселона Ла Лига АПЛ

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