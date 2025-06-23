"Барселона" нашла дешевую замену на позицию Ямаля: таланту 19 лет

Каталонская "Барселона" близка к подписанию шведского вингера датского "Копенгагена" Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

Подробности новой сделки "сине-гранатовых"

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, стороны намерены завершить сделку уже на следующей неделе - в начале июля.

Уже согласованы основные параметры трансфера: сумма составит всего 2 миллиона евро плюс предусмотрены бонусы и пункт о проценте от последующей продажи игрока. Для "Барселоны", которая сейчас вынуждена искать бюджетные решения на трансферном рынке, это крайне выгодная сделка.

Кто такой Руни Бардагжи?

Руни Бардагжи - 19-летний шведский футболист, который, как и вундеркинд "сине-гранатовых" Ламин Ямаль, играет на правом фланге атаки. Однако, в отличие от выступлений своего будущего конкурента, минувший сезон стал для Бардагжи неудачным: он провел лишь шесть матчей за "Копенгаген" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Причиной этому послужила серьезная травма - разрыв крестообразных связок, из-за которой Руни пропустил большую часть сезона.





У Ямаля нет альтернатив в "Барселоне"

В то же время Ямаль оставался ключевой фигурой в команде Ханси Флика. В кампании 2024-25 он принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. По количеству проведенных минут (4553) Ямаль уступил лишь двум игрокам команды - Педри (4646 минут) и Рафинье Диасу (4661 минута).

Бардагжи может рассматриваться как потенциальный сменщик Ямаля. На данный момент Ламин, учитывая его продуктивность и стабильность, останется безусловным игроком основного состава. Покупка шведа скорее призвана усилить скамейку и дать Флику возможность для ротации в насыщенном графике нового сезона.

Ожидается, что официальное объявление о переходе будет сделано в начале июля.

Ранее в "Барсе" сравнили Ямаля с Лионелем Месси и Роналдиньо. Также 17-летнему вундеркинду "сине-гранатовых" дали совет в клубе.

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