"Барселона" готова отдать звёздного воспитанника за лидера "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность приобретения итальянского защитника туринского "Ювентуса" Андреа Камбьязо, передают Vesti.kz.

"Ювентус" оценил Камбьязо в 30-40 миллионов евро

По информации FourFourTwo, каталонский клуб готов предложить за 26-летнего футболиста 20-25 миллионов евро. Однако туринцы рассчитывают получить за своего игрока 30-40 миллионов.

Чтобы приблизить позиции сторон, "Барселона" может включить в сделку собственного защитника Алехандро Бальде. Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик больше не рассматривает испанца как одного из ключевых игроков команды.

Андреа Камбьязо Фото: Depositphotos/canno73

Статистика Камбьязо в текущем сезоне

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в девяти матчах "Ювентуса" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее лидер "Интера" разочаровался в клубе и согласился уйти в "Барселону".

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