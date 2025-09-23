Для Ламина Ямаля церемония вручения "Золотого мяча – 2025" должна была стать вершиной его молодой карьеры, но реальность оказалась иной, передают Vesti.kz.

Юный вундеркинд "Барселоны" отправился в Париж уверенный, что получит главный приз и будет признан лучшим футболистом мира. Но "Золотой мяч" достался нападающему "ПСЖ" Усману Дембеле.

Сам Ямаль получил лишь трофей лучшему молодому игроку – награду, которая показалась ему скорее утешением, чем признанием.

По данным Don Balon, 18-летний футболист покидал театр "Шатле" подавленным. На его лице не было и намека на радость – только разочарование.

В "Барселоне" уже проводят параллели с Винисиусом Жуниором: год назад нападающий "Реала" также считал себя фаворитом, но уступил Родри ("Манчестер Сити") и после этого утратил форму и уверенность. В Каталонии опасаются, что с Ямалем может повториться та же история.

Поэтому главная задача клуба сейчас – поддержать своего главного таланта и не допустить, чтобы болезненное поражение превратилось в кризис.

Напомним, что прошлый сезон стал для Ямаля по-настоящему прорывным: 18 голов и 25 результативных передач в 58 матчах за "Барселону" и сборную Испании. Вместе с каталонцами он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.