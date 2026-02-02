Будущее Дина Хёйсена в мадридском "Реале" становится темой для внутренних обсуждений, и оптимизма там немного, передают Vesti.kz.

в "Реале" готовы расстаться с защитником

По информации El Nacional, фамилия молодого защитника уже фигурирует в списке потенциальных продаж на лето, и это решение напрямую связано с позицией главного тренера Альваро Арбелоа.

Наставник "сливочных" откровенно разочарован тем, как Хёйсен проводит свой первый сезон в команде. В клубе ожидали более заметного прогресса, однако реальность оказалась куда скромнее.

По мнению Арбелоа, если бы речь шла не о дебютном году игрока в составе, вопрос о расставании могли бы поднять ещё зимой.

Важно и то, что значительное игровое время Хёйсен получил скорее из-за кадровых проблем, чем благодаря собственным заслугам. Травмы и отсутствие альтернатив вынудили штаб регулярно выпускать его на поле, но убедить тренера своей игрой он так и не смог.

Хёйсен играл из-за отсутствия выбора

Также, по мнению Арбелоа, испанский защитник часто уходит от ответственности и испытывает серьёзные трудности при игре под давлением - аспекте, который критически важен для центрального защитника "Реала". По сути, он появляется в стартовом составе не благодаря собственным заслугам, а из-за отсутствия полноценных альтернатив на этой позиции.

В клубе обсуждается, что возможный уход может пойти на пользу всем сторонам. Если летом поступит достойное предложение, "Реал" готов выслушать варианты. На данный момент доверие к Хёйсену ограничено, и его перспективы в Мадриде выглядят туманно.





Отметим, что Хёйсен официально перешёл в мадридский "Реал" 1 июня 2025 года, заключив долгосрочное соглашение сроком на пять лет - до лета 2030-го.

Трансфер защитника из английского "Борнмута" был согласован ещё весной 2025 года после его уверенных выступлений в Серии А и АПЛ, а также дебюта за национальную сборную Испании.

Лидер "Реала" выступил против Мбаппе после матча Ла Лиги

Ранее стало известно, что в "Реале" обозначили условия, при которых Арбелоа может быть отправлён в отставку.