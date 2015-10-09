"Реал" назвал условие для увольнения Арбелоа

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа рискует в ближайшее время лишиться своей должности, сообщают Vesti.kz.

Испанский специалист оказался под серьёзным давлением после поражения от "Бенфики" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов (2:4). Эта осечка лишила "сливочных" прямого выхода в 1/8 финала турнира.

Как сообщает MatchDay Central, руководство клуба может принять радикальное решение уже в феврале, если "Реал" уступит "Бенфике" по сумме двух матчей в стыковом раунде плей-офф.

🚨 EXCLUSIVE : Real Madrid’s head coach Álvaro Arbeloa is under serious pressure and could be sacked if he fail to beat Benfica in the Champions League. pic.twitter.com/PYu5CKnCvF — MatchDay Central (@MatchDCentral) January 30, 2026

Встречи мадридцев с командой Жозе Моуринью запланированы на 17 и 25 февраля.

Отметим, что Арбелоа возглавил "Реал" 12 января, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо.

