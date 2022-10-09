Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти одержал 90-ю победу в чемпионате Испании по футболу во главе мадридцев в матче с "Хетафе" (1:0), сообщает "Чемпионат".

Итальянский наставник вышел на третье место в истории команды по этому показателю. Лидером является Мигель Муньос (257 побед). Зинедин Зидан (124) на втором месте.

При этом у Анчелотти самый высокий процент побед среди всех тренеров, возглавлявших "Реал" - 73% (90 побед в 122 матчах).

"Реал" лидирует в турнирной таблице испанского первенства, имея в активе 22 очка. Ближайшим преследователем мадридцев является "Барселона" (19 очков), при этом "сине-гранатовые" имеют в запасе матч с "Сельтой". Лидеры чемпионата встретятся в Мадриде 16 октября. В Ла Лиге обе команды идут без поражений.