Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти решил покинуть клуб в конце сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Onda Cero, Анчелотти уведомил руководство "сливочных" о своем решении.

С 2021 года Анчелотти возглавляет "Реал", за это время под его руководством команда завоевала 11 трофеев, включая два титула Лиги чемпионов.

"Реал" нашел тренера на случай увольнения Анчелотти

Ранее стало известно о том, что итальянца в "Реале" может заменить немецкий специалист Юрген Клопп, работавший ранее с английским "Ливерпулем".

Кроме того, источники утверждают, что список потенциальных преемников уже готов. В него входят такие имена, как Унаи Эмери, Андони Ираола, Жозе Моуриньо и Хаби Алонсо. Однако Клопп остается главным фаворитом.

Отметим, что несмотря на критику Анчелотти "Реал" в 20 туре Ла Лиги разгромил на своем поле "Лас-Пальмас" (4:1) и, набрав 46 очков, вышел в лидеры турнирной таблицы. В этом матче отличились Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.



