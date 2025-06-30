Новоиспеченный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо определился с позицией "девятки" на предстоящий сезон, передают Vesti.kz.

В "Реале" нашли "нового" форварда

Специалист решил сделать ставку на 21-летнего Гонсало Гарсию. Как сообщает AS, Алонсо прекратил поиски нового нападающего - теперь юный форвард, воспитанник академии "сливочных", имеет все шансы закрепиться в первой команде.

Его впечатляющее выступление в матчах клубного чемпионата мира (гол и MVP против "Аль-Хиляля", результативные действия против "Пачуки" и "Зальцбурга") убедили тренера в его готовности.

Кто такой Гонсало Гарсия?

Гарсия провел в академии "Реала" 11 лет и забил 155 голов на всех уровнях. В сезоне 2024/25 он стал третьим бомбардиром в истории "Кастильи" за один сезон (25 голов). В первой команде дебютировал еще в ноябре 2023 года, но настоящим прорывом стал 2025 год - именно тогда он забил первый мяч (в Кубке против "Леганеса") и начал стабильно выходить на поле.





"Сливочные" меняют курс

Ранее клуб активно искал чистую "девятку", способную подменить или дополнить более креативного француза Килиана Мбаппе или взрывного бразильца Эндрика. Но теперь Алонсо понял - нужный игрок был все это время в структуре команды. Гонсало может как играть в штрафной, так и подключаться к комбинациям.

Ранее стало известно: преемника Луки Модрича хотят увести из "Реала". Добавим также, что лидер "сливочных" раскритиковал звездного одноклубника и попросил Алонсо не выпускать его.

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