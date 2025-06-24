Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо и президент клуба Флорентино Перес приняли принципиальное решение относительно будущего бразильского вингера Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, руководство "сливочных" намерено ограничить влияние Винисиуса в раздевалке команды, чтобы снизить уровень напряженности внутри коллектива.

Алонсо решил изолировать звезду "Реала"

По информации источника, Хаби Алонсо, известный своим жестким подходом к дисциплине, уже провел несколько встреч с Пересом, в ходе которых обсуждалось, как уладить конфликты в раздевалке и урезонить звезд с чрезмерно выросшим эго.

В центре внимания оказался именно Винисиус, который в минувшем сезоне стал источником нескольких скандалов как на поле, так и за его пределами.

Продажа близкого соратника Винисиуса

Первым шагом на пути к "изоляции" бразильца в команде может стать продажа его ближайшего друга и соотечественника Родриго. Именно он считается ключевой поддержкой для Винисиуса в раздевалке.

Алонсо уже дал понять, что не видит в Родриго игрока основного состава, что подтверждается его ролью запасного в решающих матчах, включая игры клубного чемпионата мира. По данным СМИ, "Реал" готов рассмотреть предложения по Родриго от 90 миллионов евро - к его покупке проявляют интерес клубы из Англии, в том числе "Арсенал".





В клубе рассчитывают на улучшение атмосферы

Таким образом, в клубе рассчитывают, что уход Родриго поможет Винисиусу сосредоточиться на футболе и умерить амбиции. "Семерка" мадридцев считался одним из ключевых футболистов команды и имел весомое влияние в коллективе. Однако новый тренерский штаб настроен на то, чтобы изменить атмосферу в "Реале" и сделать акцент на дисциплине и командной работе.

В минувшем сезоне Винисиус провел 54 матча, забил 21 гол и отдал 18 результативных передач. На данный момент он оценивается в 170 миллионов евро.

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