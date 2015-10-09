Алонсо изучил провал "Барсы" в матче с ПСЖ и готовит ответ на Эль-Класико

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо разрабатывает план, чтобы обыграть "Барселону" с помощью тактики, которая принесла успех ПСЖ, передают Vesti.kz.

Гол на 90-й минуте решил исход матча "Барселона" - ПСЖ

"Барселона" продолжает рисковать, используя тактику высокого прессинга, при которой защитники пытаются поймать игроков соперника в офсайд. Однако эта стратегия начала вызывать проблемы у каталонцев, ведь тренеры команд-соперников начали использовать слабые места в их обороне.

Как пишет Defensa Central, примером того, как это работает, стал недавний матч ПСЖ с "Барселоной", когда Гонсалу Рамуш смог забить решающий гол, используя недочеты в расположении защитников.

Этот момент не остался незамеченным Хаби Алонсо и его штабом, которые решили применить аналогичный подход в предстоящем Эль-Класико.

Ожидается, что "Реал" воспользуется этим приёмом, чтобы создать проблемы для "Барселоны". Алонсо активно работает над внедрением новых тактических схем и использует видеоанализ, чтобы улучшить игровые навыки команды как в атаке, так и в обороне.

Алонсо решил избавиться от игрока "Реала" после матча с "Кайратом"

Напомним, что пресс-служба Ла Лиги объявила дату первого Эль-Класико сезона. Матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 октября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.