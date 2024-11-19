18-летний талант отказал "Барселоне": теперь перейдет в "Реал"?

18-летний атакующий полузащитник испанской "Малаги" Антонио Кордеро попал в сферу интересов двух топовых клубов испанского чемпионата, передает Vesti.kz.

Как информируют журналисты газеты Marca, за футболиста решили побороться каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Отмечается, что "сине-гранатовые" хотели оформить сделку минувшим летом, однако "Малага" не отпустили игрока.

Срок действующего трудового соглашения между Кордеро и "Малагой" рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 13 матчах, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

"Малага" занимает 10-ое место во втором дивизионе чемпионата Испании. При этом "Барселона" лидирует в высшей лиге, опережая "Реал" на шесть очков.

"Барселона" решила увести у "Реала" игрока и сделать ему финальное предложение

