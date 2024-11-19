В России посоветовали Черчесову "правильное" решение после провала Казахстана в Лиге наций

Известный российский сайт "Советский спорт" прокомментировал итоги Лиги наций для Казахстана и вынес вердикт ее главному тренеру Станиславу Черчесову, передает Vesti.kz.

Накануне команда Казахстана проиграла сборной Норвегии со счетом 0:5. Это поражение стало пятым в Лиге наций при одной ничьей. С одним очком в активе национальная команда вылетела в дивизион С.

"Во-первых, из-за антирекорда, который выбивает кресло из-под тренера. Проиграть пять раз подряд с общим счетом 0:15 – это, конечно, перебор. Во-вторых, на днях ушел в отставку Барменкулов. Человек с неоднозначной репутацией, но именно он сделал выбор в пользу Черчесова, когда сборную покинул Адиев. Как отреагирует на последние результаты новый босс федерации, нетрудно догадаться. На месте Саламыча правильно, наверное, было бы уйти самому.

Впрочем, сам Черчесов об отставке не думает. "Следующий год начнем с чистого листа. Ждем жеребьевки, все идет своим чередом", – не моргнув глазом, заявил "Приветович" после скандинавского разгрома. Что на это ответят в Астане, узнаем, очевидно, не раньше 20 декабря, когда пройдут выборы нового президента КФФ", - отмечается в статье.