Стало известно, с кем Роналду "сломает интернет": это настоящий "зверь"

Накануне суперзвезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заинтриговал фанатов, опубликовав на своем YouTube-канале "UR Cristiano" тизер с анонсом загадочного гостя, передают Vesti.kz.

Пользователи сети уже активно обсуждают, кто же скрывается за образом мистера N.

Самый популярный ютубер испугался Роналду и "позвал" Месси

СМИ быстро подхватили новость о супер-коллаборации, и, по данным инсайдеров, загадочным гостем станет не кто иной, как Mr.Beast - самый популярный ютубер, чья аудитория насчитывает 331 миллион подписчиков.

Масла в огонь подлил и сам блогер: недавно он подписался на Роналду в Instagram, а в социальной сети X (ранее Twitter) активно распространяется фото, где замазаны лица Роналду, Мистера Биста и его сына.

Интересно, что ранее в подкасте Логана Пола Джимми Дональдсон (настоящее имя Mr.Beast) намекал, что португалец может стать для него серьезной конкуренцией.

Ютубер даже предположил, что ради сохранения лидерства ему, возможно, придется коллаборировать с главным конкурентом Роналду - аргентинцем Лионелем Месси:

Но вместо этого "король Ютуба" пошел в контратаку и решил объединить усилия с тем, кто может затмить любого в интернете, - с Криштиану Роналду.

🚨 MRBEAST AND RONALDO TEAM UP FOR YOUTUBE COLLAB?!



Leaked images reportedly reveal MrBeast and Cristiano Ronaldo collaborating on a YouTube project, with Ronaldo promising it will “break the internet.”



Ronaldo, a YouTube newcomer, has quickly grown his subscriber base to 67… pic.twitter.com/ej3lTfsFp2