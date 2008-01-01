"Здесь совсем другая игра". Ахмедов перед чемпионским боем рассказал о полученном от Головкина опыте

Казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО), который будет драться против эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе, в интервью DAZN рассказал, что получает большой опыт от тренировок с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.
Он отметил, что его соперник - хороший боец. Но он рассчитывает забрать титул.
- Али, в прошлый раз Вы нокаутировали соперника за 44 секунды. Чего нам ожидать в этот раз?
- Это бокс, и мы не знаем, чего ожидать от каждого боя. В прошлый раз получилось так. Будем надеяться, что и в этом бою пойдет все хорошо. Это бокс, я не могу загадывать наперед.
- Вы тренируетесь с GGG. Что значит тренироваться вместе с прославленным чемпионом?
- Это, во-первых, большой опыт. Получать большой опыт от Геннадия - это многого стоит для меня.
- У Вашего соперника была хорошая карьера в любительском боксе. Какие Вы видите различия между вами?
- Он очень хороший боец. И я отношусь к нему с уважением. Но это не любительский бокс, это профессиональный бокс. И здесь совсем другая игра. В пятницу вечером буду показывать лучшую версию себя.
В случае победы Ахмедов станет пятым в истории Казахстана чемпионом мира по боксу. Ранее, помимо Головкина, этих титулов добивались только Василий Жиров, Бейбут Шуменов и Жанат Жакиянов.