"Я сделал все, что мог". Мурата признал свою беспомощность против Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16-3, 13 КО) прокомментировал свое поражение в объединительном бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мурата капитулировал в девятом раунде и потерял пояс WBA Super в среднем дивизионе.

"Я думал, что мои удары по корпусу были эффективными против Головкина. Технически он превосходил меня. Я глубоко осознал это по ходу поединка. Мои удары по корпусу могли причинить Головкину урон, однако он нивелировал эффект моих бомбардировок, периодически регулируя дистанцию, из-за чего я не мог атаковать его торс.

К тому же он часто разбивал мою защиту солидным джебом и хуками с дальней дистанции. Я сделал все, что мог, и верю, что смог показать свой максимум. Но Головкин грамотно продолжал менять углы своих ударов, демонстрируя более высокую точность", - приводит слова Мураты Fightnews.info.

Ранее Мурата дал первый комментарий после боя с GGG, а также высказался о силе удара и мастерстве казахстанского боксера.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира