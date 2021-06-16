"Я не оракул, но записывайте". Журналист предсказал дату третьего боя Головкин - "Канело"

Доминиканский журналист Карлос Нина Гомес поделился мнением по поводу того, когда может состояться третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники встречались в 2017 и 2018 годах: их первый бой закончился спорной ничьей, а второй - минимальной победой "Канело". После этого мексиканец покорил четвертый дивизион и сейчас владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Головкин же стал двукратным чемпионом в среднем весе, завоевав титулы IBF и IBO.

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"Хоть я и не оракул, но вот мое предсказание: в сентябре "Канело" встретится с американцем Калебом Плантом с целью стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. А в мае 2022 года Альварес сразится с Головкиным, чтобы завершить долгожданную трилогию. Записывайте", - написал Гомес в твиттере.

Ранее сам "Канело" согласился на третий бой с Головкиным, но при условии, что казахстанец поднимется во второй средний вес.

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