WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.