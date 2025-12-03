Профи-бокс
WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

Всемирная боксёрская организация (WBO) сделала заявление по ситуации с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17–0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы - Лара: почему может быть сорван бой за три титула

"WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры", - говорится в заявлении организации.

Поединок Алимханулы - Лара был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США).

Алимханулы уже отреагировал на случившееся.

Ранее источник сообщил, что на замену казахстанцу выйдет 34-летний Йохан Гонсалес (36–4, 24 KO) из Венесуэлы.

Алимханулы провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно победив француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 KO).