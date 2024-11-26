WBO наказала чемпиона за отказ от боя с Алимханулы: открылись подробности

Известный в мире бокса агент и инсайдер из США Рик Глейзер поделился подробностями, почему непобежденный британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО) был исключен из рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщают Vesti.kz.

Шираз занимал в рейтинге первое место в среднем весе и был обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО). Однако промоутер британца Фрэнк Уоррен вышел из торгов по бою с чемпионом, который был назначен WBO. В результате Шираз был исключен из рейтинга организации.

"Новый президент WBO Густаво Оливьери ввел несколько новых правил. Согласно одному из них, если вы отказываетесь от титульного боя с чемпионом мира по версии WBO, то вы полностью исключаетесь из их рейтинга. Первым это сделал Хамза Шираз, отказавшийся от титульного боя с Жанибеком. По праву, Шираз полностью выбыл из рейтинга. Отличное правило, и это правило для всех!", - написал Глейзер в соцсети Х.

Сын легенды согласился на бой с Алимханулы. Он побил двух соперников Головкина

Добавим, что первое место в обновленном рейтинге занял другой британец Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО). 7 декабря в Лондоне (Англия) он подерется со вторым номером рейтинга WBO - соотечественником Брэдом Полсом (19-1-1, 11 КО). Победитель их противстояния, скорее всего, станет новым обязательным претендентом для Алимханулы.

При этом Жанибек уже дрался с Бентли в 2022 году и победил его единогласным решением судей. Свой последний бой казахстанец провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Назван следующий соперник Алимханулы: чемпион отказался

25-летний Шираз - действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, также ему принадлежит пояс WBC Silver.

Сообщалось, что вместо Алимханулы британец подерется с другим чемпионом дивиона - обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО).