"Время еще есть, но...". В Канаде высказались о затяжной паузе Садриддина Ахмедова

Канадский обозреватель бокса Лоурент Поулин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах Садриддина Ахмедова, выступающего в первом среднем весе. По мнению эксперта, затяжная пауза в карьере казахстанца наносит его перспективам огромный ущерб.

"Пауза в карьере Ахмедова получилась чересчур затяжной. Похоже, что восстановление боксера проходит не так эффективно. Это очень неприятный фактор. На мой взгляд, Садриддин при хорошей динамике роста карьеры уже через пару лет смог бы выйти на большой бой. Талантливый боец с харизматичным образом. К сожалению, травмы мешают ему раскрыться. Время еще есть, но желательно свои пиковые годы проводить максимально эффективно. Было бы прекрасно, если бы он смог провести пару боев в этом году", - отметил Поулин.

Напомним, последний раз Ахмедов дрался в январе 2021 года, когда победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе. После этого казахстанец должен был вернуться в июле, однако получил травму спины и выбыл из строя, а бой пришлось отменить.

В декабре должен был состояться его дебют в США на вечере бокса промоутерской компании Eye of the Tiger Management, однако этого не произошло.

На профи-ринге казахстанец дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте Ахмедов продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом. Он проживает с семьей в Квебеке (Канада).

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