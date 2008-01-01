Видео закулисья перед чемпионскими боями Головкина и Ахмедова в США

В Сети появилось видео закулисья перед вечером бокса в Холливуде (штат Флорида, США), на котором свои бои проведут казахстанцы Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и Али Ахмедов (16-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

В субботу, 19 декабря, утром по казахстанскому времени GGG проведет рекордную 21-ю защиту, поставив на кон свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Он выйдет на ринг против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21-0, 5 KO).

Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. В случае победы он станет пятым в истории Казахстана чемпионом мира, помимо Головкина, ими становились Василий Жиров, Бейбут Шуменов и Жанат Жакиянов.

Прямая трансляция чемпионских боев Головкина и Ахмедова