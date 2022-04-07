В Великобритании назвали фаворита титульного боя казахстанского супертяжеловеса

Британский эксперт в области единоборств и бокса Бен Смит назвал корреспонденту Vesit.kz фаворита боя за вакантный титул WBC International между супертяжеловесом Жаном Кособуцким (17-0, 16 КО) и Йоханом Дюопа (39-6, 26 КО) из Франции. В ходе беседы он также высказался о главных козырях боксера из Казахстана.

Поединок должен был состояться в феврале, но был перенесен на 21 мая.

Казахстанский супертяж-нокаутер высказался о бое за титул от WBC

"За последние годы Кособуцкий смог привлечь к себе внимание. Его устрашающий послужной список сам по себе является показателем потенциала боксера. Однако Дюопа является опытным бойцом. Он выходил на ринг против сильнейших представителей дивизиона. Здесь большую роль сыграет превосходство в возрасте. К тому же, французский ветеран уже бывал потрясен. Я думаю, что этот поединок станет очередной проверкой навыков Кособуцкого. Я вижу, что он фаворит в этом бою, но как он реализует свой потенциал - это интересно", - отметил Смит.

Между тем казахстанца уже успели сравнить с лучшими боксерами дивизионе и обещали ему успешный 2022 год, в котором он получит поединок с чемпионом мира.

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