Казахстанскому супертяжеловесу предрекли чемпионский бой в 2022 году

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) имеет все шансы получить чемпионский бой уже в этом году. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz озвучил немецкий обозреватель Лейф Хансман. Эксперт считает, что он не испытает никаких проблем в поединке с французом Йоханом Дюопа (39-6, 26 КО).

Это противостояние пройдет 19 февраля в Гамбурге (Германия) и будет рассчитано на десять раундов, а на кону стоит пояс WBC International.

"Жан Кособуцкий выходит на финишную прямую. В следующем месяце он проведет бой с самым серьезным соперником в карьере. Дюопа имеет большой опыт, он крепкий и сильный. Однако я уверен в том, что казахстанец одержит победу в этом бою. В случае успеха он получает шанс побороться за чемпионский пояс уже этой осенью", - отметил Хансман.

Казахстанец последний раз боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав титул WBC International Silver.

Сам Дюопа в разное время неоднократно боксировал за второстепенные титулы, а в главном бою в карьере за пояс чемпиона мира по версии WBC проиграл техническим нокаутом американцу Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО).