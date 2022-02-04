Казахстанца сравнили с Уайлдером и спрогнозировали нокаут в его следующем бою

Казахстанский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) обладает одним из самых мощных ударов в своем весе. Об этом заявил обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он вспомнил победу над американцем Джоем Давейко (21-10-4, 12 КО) и сравнил казахстанца с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) из США. Также эксперт предсказал исход следующего поединка Кособуцкого.

"Уровень оппозиции казахстанца не позволяет точно определить его потенциал, но его победа над Давейко является показательной. Кособуцкий уничтожил его во втором раунде. Его урон оказался настолько серьезным, что в следующем бою американец потерпел второе досрочное поражение. Казахстанец обладает чудовищным ударом, схожим с тем, что у Уайлдера. Я думаю, что он не испытает никаких проблем и в следующем своем поединке. Есть большая вероятность досрочной победы Кособуцкого. Он сейчас выходит на хороший уровень и у него большие перспективы", - отметил Саенс.

19 февраля в Гамбурге (Германия) казахстанец встретится с французом Йоханом Дюопа (39-6, 26 КО). На кону их десятираундового поединка будет стоять пояс WBC International.

Напомним, что казахстанец последний раз боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав титул WBC International Silver. Сам Дюопа в разное время неоднократно боксировал за второстепенные титулы, а в главном бою в карьере за пояс чемпиона мира по версии WBC проиграл техническим нокаутом Уайлдеру.