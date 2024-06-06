Усик назвал победителя боя Бивол - Бетербиев

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Вчера 23:25
©instagram.com/bivol_d

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик поделился своим прогнозом о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом дивизионе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передают Vesti.kz.

Их бой должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако Бетербиев получил травму и снялся с поединка, который теперь запланирован на 21 октября.

"Полагаю, я бы выбрал Бивола. У него хорошие ноги, он здорово двигается. Смотрел его бой с Альваресом. Дмитрий хорошо боксирует, защищается, наносит контрудары и комбинирует", - приводит слова Усика "Чемпионат".

Напомним, что Бивол не стал простаивать и решил 1 июня провести бой против ливийца Малика Зинада, которого финишировал в шестом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

Метки:
Усик Александр Бивол Дмитрий Бетербиев Артур Профессиональный бокс

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