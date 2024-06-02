Объявлена новая дата боя Бивол - Бетербиев за "абсолюта"

Суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между выступающим за Канаду россиянином Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО) и уроженцем Кыргызстана Дмитрием Биволом (23-0, 12 КО) состоится 21 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

"Мы объявляем, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 21 октября. Ты один из лучших боксеров в истории", - сказал Аль аш-Шейх в обращении к Биволу после поединка.

Изначально их поединок должен был состояться 1 июня, но Бетербиев получил травму и его перенесли. Его заменил Малик Зинад из Ливии, которого Бивол нокаутировал в шестом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

Бетербиев владеет поясами чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO.