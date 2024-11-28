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UFC признал "нового Головкина" из Казахстана одним из лучших в мире

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UFC признал "нового Головкина" из Казахстана одним из лучших в мире ©instagram.com/sadriddin_____soq

Аккаунт стримингового сервиса UFC Fight Pass представил анонс предстоящего боя казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

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Аккаунт стримингового сервиса UFC Fight Pass представил анонс предстоящего боя казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

26-летний казахстанец выйдет на ринг 13 декабря и возглавит вечер бокса на арене Chumash Casinoв Санта-Инезе (штат Калифорния, США). Его соперником будет американец Рафаэль Игбокве (17-5, 7 КО). Бой рассчитан на десять раундов и пройдет в лимите среднего дивизиона.

"13 декабря! Садриддин Ахмедов возвращается! Один из лучших и самых захватывающих боксеров в игре! Не пропустите!", - пишет UFC Fight Pass в своем Instagram под анонсом боя.


Для Ахмедова этот бой станет вторым в США. На американском ринге казахстанец дебютировал в августе, когда  выиграл нокаутом в первом раунде местного боксера Антонио Тодда (17-11, 9 КО).

Касаемо Игбокве, то в 2020 году он выиграл пояс чемпиона по версии Американской федерации бокса, а в 2023 году проиграл Исраилу Мадримову (9-0-1, 6 КО).

Добавим, что бой Ахмедов - Игбокве пройдет в рамках шоу 360 Promotions промоутера Тома Леффлера, который долгое время сотрудничал с именитым казахстанцем Геннадием Головкиным.

К новому бою Садриддина готовит Абель Санчес - бывший тренер Головкина.

Ахмедов Садриддин Профессиональный бокс UFC

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