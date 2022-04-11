"У меня болит челюсть". Мурата высказался о силе удара и мастерстве Головкина

Экс-чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16-3, 13 КО) поделился впечатлениями от поединка с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), а также высказался о силе удара казахстанца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам Мураты, во время боя у него возникали разные эмоции, отметив, что в какие-то моменты он был доволен своим выступлением.

"Я не должен сдаваться, ведь я потерял только пояс. Моя голова этого не понимает. Все еще находится на стадии принятия. Понимание поражения пришло, теперь я начал беспокоиться о том, боксировать мне дальше или нет, я еще не определился.

Я почувствовал мастерство Головкина. Он впечатлил разнообразием ударов. Также я почувствовал его силу удара, - цитирует Мурату Yahoo! Sports Japan. - Сейчас я хочу избавиться от боли. У меня болят шея, плечи и челюсть".

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Напомним, Мурата проиграл нокаутом в девятом раунде. Таким образом, Головкин успешно защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, который принадлежал японцу.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира