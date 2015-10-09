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Турки Аль аш-Шейх выбрал казахстанского боксера для топового турнира

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Турки Аль аш-Шейх выбрал казахстанского боксера для топового турнира ©instagram.com/turkialalshik

Казахстанский профессиональный боксер Елхан Табынбаев примет участие в первом Гран-при, организованном WBC и суперинвестором Турки Аль аш-Шейхом, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Казахстанский профессиональный боксер Елхан Табынбаев примет участие в первом Гран-при, организованном WBC и суперинвестором Турки Аль аш-Шейхом, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Табынбаев представит Казахстан в средней весовой категории. В его активе восемь побед при одном поражении, при этом шесть поединков он завершил нокаутом.

Ранее приглашение на участие в турнире получили другие казахстанские боксеры - Жолдас Женисов (7-0, 3 КО), Нурканат Райыс (1-0, 0 КО), Санатали Тольтаев (2-0, 1 КО) и Нуржан Серикбаев (5-0-0, 5 КО).

Гран-при WBC и Riyadh Season охватит четыре весовые категории, а в числе участников - 128 бойцов из 41 страны. Турнир пройдет в Саудовской Аравии и будет состоять из пяти вечеров бокса.

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30 марта 19:15   •   не начат
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Барселона
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Профессиональный бокс Саудовская Аравия Казахстан Тольтаев Санатали Райыс Нурканат

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