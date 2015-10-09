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Вольная борьба
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Разгромом завершилась вторая схватка Айтмухана на ЧА-2025

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Разгромом завершилась вторая схватка Айтмухана на ЧА-2025 ©IG/qaz_team_official

Титулованный казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан пробился в полуфинал чемпионата Азии в весовой категории до 97 килограммов. Континентальное первенство проходит в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Титулованный казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан пробился в полуфинал чемпионата Азии в весовой категории до 97 килограммов. Континентальное первенство проходит в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Чемпион мира среди взрослых, а также в возрастных категориях до 20 и 23 лет, на стадии 1/4 финала боролся с Шатлыком Хемеляевым из Туркменистана. Их схватка завершилась тотальным доминированием казахстанца - 13:0.


В полуфинале 20-летнему Ризабеку предстоит поспорить с иранцем Мохаммадом Мобином Азими, которые ранее на отказе прошел травмированного Ахмеда Тажудинова, олимпийского чемпиона-2024 из Бахрейна.

Отметим, что полуфинальные схватки уже начались. Прямая трансляция доступна здесь.

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