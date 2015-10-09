Ризабек Айтмухан стал финалистом чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан провел полуфинальную схватку на чемпионате Азии-2025 в Аммане (Иордания). Его соперником был представитель Ирана Мохаммад Мобин Азими, передают Vesti.kz.

Айтмухан оказался сильнее Азими - итоговый счет 2:0. Ризабек пробился в финал континентального первенства, а Азими, становившийся ранее чемпионом Азии среди юношей, потерял шансы на завоевания золота.

За золотую медаль и звание чемпиона Азии-2025 Ризабек поспорит либо с Хабила Абусайманом из Китая, либо с Арашем Йошидой из Японии. Решающая схватка пройдет сегодня вечером.

Сегодня Ризабек выиграл уже три противостояния: сначала разгромил соперника из Индонезии, а затем не оставил шансов оппоненту из Туркменистана.