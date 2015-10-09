Казах принес стране бронзу чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Рахат Калжан стал бронзовым призером чемпионата Азии-2025 в Аммане (Иордания). Его соперником по схватке за третье место стал Хусейн Худхур Ясим Альбехадиляльборс из Ирака, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние между Калжаном и Альбехадиляльборсом в весовой категории до 57 килограммов завершилось победой казахстанца со счетом 8:6.

26-летний Рахат в третий раз за карьеру поднялся на пьедестал чемпионата Азии: в 2022-м в Улан-Баторе (Монголия) он занял второе место, а в 2023-м в Астане - третье.

Напомним, что сегодня за золото на чемпионате Азии поборется казахстанец Ризабек Айтмухан.

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