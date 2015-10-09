Прямая трансляция финальной схватки Айтмухана за золота ЧА-2025. Когда и с кем?

Сегодня, 29 марта, казахстанский борец Ризабек Айтмухан поспорит за золотую медаль чемпионата Азии-2025. Первенство проходит в столице Иордании - городе Аммане, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 97 килограммов 20-летний Ризабек, становившийся чемпионом мира среди взрослых, а также в возрастной категории до 20 и 23 лет, встретится с Арашем Йошидой из Японии.

Это будет повторение астанинского финала, когда Йошида в финале оказался сильнее Ризабека.

Финальные схватки начнутся в 20:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире их покажут телеканалы Qazsport и Sport Plus Qazaqstan.

Ризабек Айтмухан стал финалистом чемпионата Азии по борьбе