Топовый боец UFC дал честное признание о Казахстане

Восьмой номер среднего веса UFC Роман Долидзе (15-3) сделал заявление о Казахстане. Грузинский боец заявил, что неоднократно приезжал в нашу страну и с удовольствием сделает это еще раз, передают Vesti.kz.

"Казахстан? С удовольствием приезжал, и очень жаль, что я не нахожу свободного времени, чтобы еще приехать. Я помню гостеприимство, тепло людей, мне очень понравилось. Я был несколько раз в Алматы, и еще с удовольствием приеду", - сказал он в интервью "Вестнику ММА".

36-летний Долидзе выступает в UFC с 2020 года. В лучшей лиге мира у него девять побед и три поражения. В декабре 2017 года, в своем четвертом профессиональном поединке, Роман техническим нокаутом в первом раунде победил казахстанца Амирали Жороева. Это было на турнире WWFC в Киеве (Украина).

Сейчас он идет на серии из трех побед, а две недели назад одержал победу в реванше над итальянцем Марвином Веттори (19-8-1) в главном событии турнира в Лас-Вегасе (Невада, США).

Недавно Долидзе заявил о желании подраться с Хамзатом Чимаевым (14-0) за пояс чемпиона UFC.