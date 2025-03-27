Боец UFC "начал охоту" на Чимаева. Кто он?

Восьмой номер рейтинга среднего веса UFC грузин Роман Долидзе (15-3) высказался о своих титульных перспективах. В частности, он заявил, что хотелось бы победить в поединке за пояс Хамзата Чимаева (14-0), передает корреспондент Vesti.kz.

"С кем бы хотел подраться за пояс - с Дю Плесси или Чимаевым? Я не думаю о том, как будет лучше для моей карьеры. Я слушаю свое сердце, и оно говорит в пользу Хамзата. Чимаев еще не проигрывал, у него отличные навыки и громкое имя. Если он станет чемпионом и продолжит оставаться непобежденным, то будет считаться одной из главных звезд ММА. Победить такого парня было бы очень почетно", - сказал Долидзе в интервью Home of Fight.

Отметим, что 36-летний Долидзе выступает в UFC с 2020 года. За это время он одержал девять побед и потерпел три поражения в американском промоушене. Две недели назад он взял реванш у итальянца Марвина Веттори (19-8-1) и довел свою серию побед до трех кряду.

30-летний Чимаев занимает третью строчку в рейтинге этого же дивизиона. В UFC он выступает также с 2020 года, и за это время одержал восемь побед, семь из которых были досрочными.

Добавим, что действующим чемпионом в этой весовой категории является представитель ЮАР Дрикус Дю Плесси (23-2), который провел уже две успешные защиты титула.

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