Перейра сделал заявление о реванше с Анкалаевым за пояс UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра (12-3) стремится провести незамедлительный реванш с новоиспеченным обладателем титула в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым (20-1-1-1). Их первый поединок состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

"Я не могу дождаться этого реванша. Это будет совсем другой бой... Я чувствую, что у меня достаточно сил, чтобы сделать с этим парнем все, что захочу", - сказал он в эфире Ariel Helwani Show.

Напомним, что титульный поединок между 32-летним Анкалаевым и 37-летним Перейрой завершился победой россиянина единогласным решением судей. Так файтер из Дагестана впервые в карьере стал чемпионом UFC, а у Перейры прервалась серия из пяти побед.

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