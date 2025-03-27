Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Вчера 09:10
 

Перейра сделал заявление о реванше с Анкалаевым за пояс UFC

  Комментарии (1)

Поделиться
Перейра сделал заявление о реванше с Анкалаевым за пояс UFC ©IG/alexpoatanpereira

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра (12-3) стремится провести незамедлительный реванш с новоиспеченным обладателем титула в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым (20-1-1-1). Их первый поединок состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра (12-3) стремится провести незамедлительный реванш с новоиспеченным обладателем титула в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым (20-1-1-1). Их первый поединок состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

Продолжение
Прямая трансляция казахстанских схваток на чемпионате Азии по борьбе
Вчера 09:40  
Олимпийский чемпион из Казахстана сделал неожиданное заявление
Вчера 10:05  
Сенат принял решение по вопросу финансирования легионеров
Вчера 12:05  
Вернулся? Покинувший UFC со скандалом Мокаев определился с будущим и подписал контракт
Вчера 12:55  

"Я не могу дождаться этого реванша. Это будет совсем другой бой... Я чувствую, что у меня достаточно сил, чтобы сделать с этим парнем все, что захочу", - сказал он в эфире Ariel Helwani Show.

Напомним, что титульный поединок между 32-летним Анкалаевым и 37-летним Перейрой завершился победой россиянина единогласным решением судей. Так файтер из Дагестана впервые в карьере стал чемпионом UFC, а у Перейры прервалась серия из пяти побед.

Звездный боец из веса казахстанца ушел из UFC. Он объяснил причину

MMA UFC Бразилия Россия Дагестан

Реклама

Живи спортом!