Фигурист из Казахстана выиграл медаль чемпионата мира-2025

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль на чемпионате мира-2025 в Бостоне (США), передают Vesti.kz.

Шайдоров за два проката (по итогам короткой и произвольной программ) получил 287,47 балла.

Золото взял американский фигурист Илья Малинин (318,56), третьим стал японец Юма Кагияма (278,19).

Казахстанец официально завоевал олимпийскую лицензию и выступит за страну на Играх-2026.

Напомним, 20-летний Шайдоров - чемпион четырех континентов (2025), серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Гран-при Китая, бронзовый призер Азиатских игр (2025), чемпион Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2022).