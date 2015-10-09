Руководство "Барселоны" активно работает над усилением атакующей линии команды. Одной из главных задач спортивного директора Деку является поиск достойной замены Роберту Левандовски. В следующем сезоне польскому нападающему исполнится 37 лет, и хотя он остается ключевой фигурой в атаке, клуб понимает необходимость подготовки его преемника. В последние недели главным кандидатом на эту роль стал словенский форвард "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Перспективный талант

21-летний нападающий уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков Европы. Высокий (1,95 м), быстрый и физически мощный, Шешко не только отлично играет в штрафной площади, но и способен действовать за ее пределами, что делает его подходящим для философии игры "Барсы".

Переход к новой роли

В "Барселоне" рассматривают Шешко как футболиста, который поначалу будет чередовать стартовые выходы с заменами, помогая Левандовски распределять нагрузку. Идея заключается в том, чтобы молодой нападающий перенимал опыт у поляка и постепенно стал его полноценным преемником.

Финансовые аспекты сделки

Одним из главных факторов, влияющих на возможный трансфер, является стоимость Шешко. Ожидается, что "Лейпциг" запросит около 60 миллионов евро. Эта сумма является значительной для "Барсы", учитывая ее финансовые ограничения, но руководство клуба уже ищет способы заключить сделку без нарушения правил финансового Fair Play.

Конкуренция за игрока

"Барселоне" придется столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах Шешко заинтересованы такие клубы, как "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые готовы предложить более выгодные финансовые условия. Однако у каталонцев есть сильный аргумент – стиль игры команды, который идеально подходит для развития словенца, а также возможность учиться у Левандовски.

Поддержка тренера

Главный тренер "Барсы" Ханс-Дитер Флик полностью поддерживает возможное подписание Шешко. Немецкий специалист понимает, что Левандовски еще способен приносить пользу команде, но также считает необходимым найти ему достойную замену, чтобы разгрузить ветерана в плотном графике матчей.

Будущее "Барселоны" с Шешко

Если "Барселоне" удастся осуществить этот трансфер, клуб получит нападающего, способного стать звездой на долгие годы. Шешко идеально соответствует игровому стилю каталонцев и может повторить путь Левандовски, который постепенно превратился в топ-форварда, выступая за "Боруссию" Дортмунд и "Баварию".

Деку четко обозначил свою позицию: Беньямин Шешко – идеальный кандидат на роль будущего лидера атаки "Барселоны". Теперь остается дождаться, сможет ли клуб завершить эту сделку и сделать еще один шаг в формировании команды будущего.