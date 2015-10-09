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Фигурное катание
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Казахстан получил отличную новость после успеха на ЧМ

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Казахстан получил отличную новость после успеха на ЧМ ©x.com/ISU_Figure

Серебряная медаль Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне стала знаковым достижением для Казахстана, передают Vesti.kz.

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Серебряная медаль Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне стала знаковым достижением для Казахстана, передают Vesti.kz.

Фигурист из Казахстана выиграл медаль чемпионата мира-2025

По информации "Спорт Шредингера", благодаря серебру Шайдорова Казахстан гарантированно получил одно олимпийское место в мужском одиночном катании на 2026-й год, а квота может увеличиться до двух через дополнительный отбор.

20-летний Шайдоров имеет впечатляющий послужной список. В 2025 году он стал чемпионом четырех континентов и бронзовым призером Азиатских игр. Ранее завоевывал серебро (2024) и бронзу (2023) на этапе Гран-при в Китае. Кроме того, Шайдоров пятикратный чемпион Казахстана (2020–2024) и обладатель серебра юниорского чемпионата мира (2022).

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 апреля 23:45   •   не начат
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Шайдоров Михаил Олимпиада-2026 Фигурное катание Казахстан

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