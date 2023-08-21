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Турция
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"Бешикташ" Зайнутдинова сотворил громкую сенсацию

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"Бешикташ" Зайнутдинова сотворил громкую сенсацию ©ФК "Бешикташ"

"Бешикташ" одержал сенсационную победу над "Галатасараем" в 29-м туре чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

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"Бешикташ" одержал сенсационную победу над "Галатасараем" в 29-м туре чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

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Встреча прошла в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Рафа Силва (23-я минута) и Жедсон Фернандеш (66-я). У проигравших один мяч отыграл Лукас Торрейра (45-я).

У гостей на 36-й минуте был удален Пшемыслав Франковски, а в составе хозяев на 90+6-й минуте красную карточку заработал Семих Кылычсой.

Несмотря на поражение, "Галатасарай" сохранил лидерство в турнирной таблице, имея в активе 71 балл. "Бешикташ" с 47 очками занимает четвертое место.

Казахстанский универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов пропустил игру из-за травмы. 

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