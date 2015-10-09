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Ямаль давит на "Барселону" из-за трансфера звезды

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Ямаль давит на "Барселону" из-за трансфера звезды ©Depositphotos/Musiu0

Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над составом на следующий сезон, и одним из приоритетных кандидатов на усиление стал вингер "Атлетика" Нико Уильямс. Его потенциальный трансфер получил активную поддержку со стороны молодых звезд каталонцев - Ламина Ямаля и Гави. Они убеждены, что Уильямс идеально впишется в игру команды, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над составом на следующий сезон, и одним из приоритетных кандидатов на усиление стал вингер "Атлетика" Нико Уильямс. Его потенциальный трансфер получил активную поддержку со стороны молодых звезд каталонцев - Ламина Ямаля и Гави. Они убеждены, что Уильямс идеально впишется в игру команды, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Восхищение со стороны Ямаля и Гави

В стане "Барселоны" многие футболисты, особенно молодежь, высоко ценят талант Нико Уильямса. Ламин Ямаль и Гави, которые знакомы с ним по сборной Испании, отмечают его игровые качества и считают, что он не только усилит команду, но и органично впишется в коллектив. Уильямс обладает скоростью, умением проходить защиту и создавать моменты - именно того, чего порой не хватает "Барсе" на левом фланге.


Поддержка со стороны Ханс-Дитера Флика

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик также заинтересован в приглашении 22-летнего вингера. Немецкий специалист неоднократно подчеркивал важность наличия быстрых и динамичных игроков, способных привнести в игру глубину и вариативность. По его мнению, Уильямс мог бы идеально дополнить Ламина Ямаля на противоположном фланге, создавая баланс в атаке.

Финансовый вопрос: как "Барселона" планирует закрыть сделку?

Главное препятствие на пути к трансферу - сумма отступных за Нико Уильямса, которая составляет 58 миллионов евро. Для "Барселоны" с ее непростым финансовым положением это серьезный вызов. Однако руководство клуба, включая Жоана Лапорту и спортивного директора Деку, рассматривает различные стратегии: возможно, в сделку будут включены игроки, или же платежи будут разбиты на несколько этапов.


Давление со стороны игроков и ожидания фанатов

Несмотря на сложность сделки, в "Барселоне" уверены, что подписание Нико Уильямса значительно усилит команду и повысит ее шансы на борьбу за титулы. Ламин Ямаль и Гави продолжают убеждать руководство сделать все возможное для осуществления этого трансфера. Теперь ход за Лапортой и Деку - от их решений зависит, станет ли Уильямс новым усилением каталонского клуба.

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