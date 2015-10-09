Мбаппе сравнялся с Роналду и сделал признание

Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе высказался о португальской звезде Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Мбаппе забил 33 гола в дебютном сезоне за "Реал" - как португалец.

"Мы с Криштиану Роналду часто разговариваем. Он дает мне много советов. Я очень рад, что смог сравняться с ним по количеству голов в первом сезоне. Мы знаем, что он представляет для всех нас... Но самое главное - это выигрывать трофеи с "Реалом", - цитирует француза инсайдер Фабрицио Романо.

40-летний Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. В Европе также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Спортинг". С 2023 года представляет саудовский "Аль-Наср".

Криштиану является 5-кратным обладателем "Золотого мяча". Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит его принципиальному сопернику - Лионелю Месси, аргентинец удостаивался этой престижной награды в восьми случаях.

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